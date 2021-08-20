Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Центры "Мои документы" в Москве вновь начали принимать без записи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прием по предварительной записи отменен в московских центрах "Мои документы" из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает портал мэра и правительства города.

"С 20 августа все центры госуслуг "Мои документы" вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жители, которые ранее предварительно записались, могут прийти к назначенному часу или в любое другое удобное время.

Районные центры работают каждый день с 8:00 до 20:00, флагманские центры - с 10:00 до 22:00. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении этих учреждений остаются обязательными.

Центры госуслуг в Москве перешли на работу по предварительной записи в середине июня 2021 года из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Москва

Новости

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь превысила 2 тыс. случаев

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Доступ на смотровую площадку павильона "Рабочий и колхозница" откроют для всех

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом

Жара в Москве спадет в четверг

Жара в Москве спадет в четверг
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В двигателе Ил-112В перед крушением возник пожар

Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве

Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве
Пандемия коронавируса

Менее двух тысяч заболевших COVID-19 выявили в Москве за сутки

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась после роста накануне

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');