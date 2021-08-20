Центры "Мои документы" в Москве вновь начали принимать без записи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прием по предварительной записи отменен в московских центрах "Мои документы" из-за улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает портал мэра и правительства города.

"С 20 августа все центры госуслуг "Мои документы" вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жители, которые ранее предварительно записались, могут прийти к назначенному часу или в любое другое удобное время.

Районные центры работают каждый день с 8:00 до 20:00, флагманские центры - с 10:00 до 22:00. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении этих учреждений остаются обязательными.

Центры госуслуг в Москве перешли на работу по предварительной записи в середине июня 2021 года из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19.