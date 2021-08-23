В Москве каждая десятая дистанционная проверка выявила нарушения на стройках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - За первые семь месяцев 2021 год около 10% дистанционных проверок, которые проводил Москомстройинвест, выявили нарушения у застройщиков, сообщила через пресс-службу глава ведомства Анастасия Пятова.

Из более 1000 проверок нарушения были выявлены в сотне случаев. Компании в результате были оштрафованы в общей сложности на 12,9 млн рублей.

Большинство штрафов были назначены за то, что застройщик не публикует финансовую отчетность или нарушает сроки публикации. Также часто в проектную декларацию не вносят сведения о финансовых результатах компании, размерах дебиторской и кредиторской задолженности. Нарушения, связанные с неразмещением аудиторского заключения или фотографий объекта, встречаются реже.

Дистанционные проверки проводят по всем объектам застройщиков, а не только по рискованным, отметила Пятова. Особое внимание проверяющие уделяют проектам, которые финансируют с привлечением средств на эскроу-счетах: по ним застройщики не должны предоставлять отчетность. Поэтому Москомстройинвест анализирует проектные декларации и другие документы в ЕИСЖС.

С 1 июля 2019 года все застройщики жилья в России обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.