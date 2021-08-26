Теплое лето вернется в Москву в пятницу

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Летняя погода вернется в столичный регион до конца календарного лета, температура будет держаться на уровне 23-25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С летом не нужно прощаться. Лето еще до конца календарного лета себя покажет и очень хорошо. (...) С завтрашнего дня все поменяется. Фронтальный раздел пройдет, облаков станет гораздо меньше, солнышко будет проглядывать. Ночные температуры останутся совершенно летними, 13-15 градусов, и дневные температуры тоже порадуют - 23-25 градусов до конца месяца", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По словам метеоролога, сегодня во второй половине дня еще будет дождь, но температура воздуха уже вполне комфортная - до 19-21 градуса. Ночные температуры также уже выросли, сегодня ночью было 12-14 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что такая погода, которая установится до конца месяца, не характерна для августа, температура будет выше нормы на 5-6 градусов. "Такой температурный фон больше характерен для самого теплого периода в Москве - шестой пятидневки июля", - добавил он.