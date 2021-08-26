Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение в городе осложнилось до девяти баллов. Затруднения вызваны вечерним часом пик, неблагоприятными погодными условиями, а также проведением дорожных работ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее сильные затруднения наблюдаются на Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе, на 8-м, 85-м и 91-м километрах МКАД, Волгоградском проспекте.

Власти просят отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время, пользоваться общественным транспортом.

Москва

Новости

Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве планируется увеличить в 10 раз

Теплое лето вернется в Москву в пятницу

Теплое лето вернется в Москву в пятницу
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
Афганистан во власти талибов

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');