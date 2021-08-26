Пробки в Москве достигли девяти баллов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение в городе осложнилось до девяти баллов. Затруднения вызваны вечерним часом пик, неблагоприятными погодными условиями, а также проведением дорожных работ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее сильные затруднения наблюдаются на Рижской эстакаде, Северянинском путепроводе, на 8-м, 85-м и 91-м километрах МКАД, Волгоградском проспекте.

Власти просят отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время, пользоваться общественным транспортом.