Кинопоказы начнут в 8 отреставрированных кинотеатрах Москвы до 2023 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Восемь бывших кинотеатров реконструировали в Москве в общественные центры с 2014 года, кинопоказ во всех них возобновят до 2023 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В настоящее время инвестор завершил реконструкцию и ввел в эксплуатацию восемь общественных центров. (...) Кинозалы открыты в "Ангаре", в остальных общественных центрах кинопоказ начнется в 2021 году, а в "Саянах" - в 2022 году", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что реконструкция прошла в кинотеатрах "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Рассвет", "Нева", "Марс", "Высота" и "Саяны".

Продолжается реконструкция еще 22 столичных кинотеатров. Ожидается, что работы завершат в 2021-2022 годах.

Московское правительство в 2014 году провело аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности города. Победителем торгов стало ООО "Эдисонэнерго" (ADG Group).

Компания обязалась реконструировать здания с сохранением их культурно-досуговой функции.

По итогам 2020 года в Москве работали 125 кинотеатров (706 кинозалов), их посетили 11,5 млн зрителей.