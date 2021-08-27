Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кинопоказы начнут в 8 отреставрированных кинотеатрах Москвы до 2023 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Восемь бывших кинотеатров реконструировали в Москве в общественные центры с 2014 года, кинопоказ во всех них возобновят до 2023 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В настоящее время инвестор завершил реконструкцию и ввел в эксплуатацию восемь общественных центров. (...) Кинозалы открыты в "Ангаре", в остальных общественных центрах кинопоказ начнется в 2021 году, а в "Саянах" - в 2022 году", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что реконструкция прошла в кинотеатрах "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Рассвет", "Нева", "Марс", "Высота" и "Саяны".

Продолжается реконструкция еще 22 столичных кинотеатров. Ожидается, что работы завершат в 2021-2022 годах.

Московское правительство в 2014 году провело аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности города. Победителем торгов стало ООО "Эдисонэнерго" (ADG Group).

Компания обязалась реконструировать здания с сохранением их культурно-досуговой функции.

По итогам 2020 года в Москве работали 125 кинотеатров (706 кинозалов), их посетили 11,5 млн зрителей.

Москва

Новости

Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве планируется увеличить в 10 раз

Теплое лето вернется в Москву в пятницу

Теплое лето вернется в Москву в пятницу
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
Афганистан во власти талибов

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');