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Коммерческий общественный транспорт Москвы оценят QR-кодами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве на коммерческих маршрутах общественного транспорта запустили систему оценки качества сервиса в салонах с помощью QR-кодов, сообщил городской департамент транспорта.

Сначала систему опробуют на нескольких маршрутах. В эксперименте уже приняли участие около 3000 пассажиров. Пока они признали лучшими маршруты №№551, 591, 300, 375 и 311.

В пресс-службе государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" сказали, что систему расширят до конца года до всех коммерческих маршрутов. Руководитель предприятия Владислав Султанов через пресс-службу пообещал, что специалисты транспортного комплекса будут анализировать оценки пассажиров и реагировать на них.

Москва Дептранс Организатор перевозок Владислав Султанов

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