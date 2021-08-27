Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Дороги и тротуары Москвы помоют шампунем перед осенним сезоном

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу промоют специальным средством. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - сказал Бирюков.

По его словам, в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

"Специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой", - пояснил заммэра.

Он заверил, что специальное моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

"Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - добавил Бирюков.

Москва

Новости

Штраф за нарушение тишины автомобилистами в Москве планируется увеличить в 10 раз

Теплое лето вернется в Москву в пятницу

Теплое лето вернется в Москву в пятницу
Пандемия коронавируса

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации

Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
Афганистан во власти талибов

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

Все российские самолеты с эвакуированными из Афганистана прибыли в Москву

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');