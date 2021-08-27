Дороги и тротуары Москвы помоют шампунем перед осенним сезоном

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу промоют специальным средством. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - сказал Бирюков.

По его словам, в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

"Специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой", - пояснил заммэра.

Он заверил, что специальное моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

"Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - добавил Бирюков.