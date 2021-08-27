Общежитие загорелось на юго-западе Москвы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Здание общежития загорелось в деревне Саларьево на юго-западе столицы, спасены два человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"Поступило сообщение о пожаре в Саларьево по ул. Московская, дом 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже двухэтажного здания общежития", - сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что площадь пожара выясняется. Из здания были спасены два человека. Дальнейшая информация уточняется.