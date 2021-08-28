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Участок дороги к терминалу B "Шереметьево" перекрыт из-за ДТП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Временно перекрыт участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В аэропорта Шереметьево из-за ДТП с участием грузовика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что грузовой автомобиль не рассчитал габариты и задел пролетное строение, повреждены конструкции путепровода.

Последствия аварии устраняются.

В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

Москва Шереметьево

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