Москомархитектура к своему юбилею объявила конкурс арт-объектов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москомархитектура и Бюро Никола-Ленивец объявили всероссийский конкурс "Говорящий город 2.0" на создание арт-объекта к 30-летнему юбилею комитета. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Участникам конкурса предлагается "осмыслить будущее архитектуры Москвы", феномен интерактивного города и предложить его образ. Арт-объект должен представлять современную городскую среду, "которая с помощью разнообразных многофункциональных мультимедийных технологий становится горожанам собеседником и другом".

"Если в представлении людей конца прошлого века город будущего разговаривал с человеком языком рекламных щитов и неоновых вывесок, то как мы представляем себе этот язык сейчас и возможен ли полноценный диалог между городом и человеком?" - говорится на сайте конкурса.

Сначала жюри конкурса соберет заявки от желающих, затем выберет одну из концепций, по которой будет разработан технический проект и создан арт-объект. Предполагается, что в конце 2021 года его установят в крупном парке в Москве.

Участвовать в конкурсе могут как отдельные граждане 18 лет и старше, так и группы от организаций, зарегистрированных в России. Подать заявку можно будет до 15 сентября. Победителя объявят в октябре, приз составит 300 тысяч рублей.

По условиям конкурса, арт-объект должен быть не больше 7 метров в любом направлении, весить не больше 150 кг на квадратный метр, быть "вандалоустойчивым, всесезонным" и годным для установки на открытом воздухе. У него должен быть разборный фундамент, и он должен предусматривать возможность подвести электричество к месту его установки.