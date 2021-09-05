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В Москве запланировали реконструировать все школьные дворы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Программу реконструкции школьных дворов продлят в Москве, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Будем каждый год продлевать ее (программу - ИФ) для того, чтобы уже навести порядок на всех школьных территориях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что в рамках программы в 2021 году реконструировали 400 дворов школ и детских садов.

В ходе реконструкции дворы учебных учреждений превращаются в общественные центры столичных районов, добавил Собянин.

Как сообщалось, в результате во дворах создают пространство для отдыха и занятий спортом: устанавливают детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, оборудуют футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

Москва Сергей Собянин

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