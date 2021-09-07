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Небоскреб в "Москва-Сити" соединили переходом с Красногвардейским проездом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Завершено устройство подземного пешеходного перехода между стилобатом многофункционального административно-делового комплекса Neva Tower на участке 17-18 Московского международного делового центра "Москва-Сити" и 1-м Красногвардейским проездом в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города.

"На сегодняшний день работы на объекте завершены в полном объеме. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию", - отметил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он уточнил, что теперь сотрудники и посетители башни смогут быстрее и безопаснее попадать в здание.

Neva Tower построен в 2020 году. Общая площадь башен, объединенных 4-х этажным стилобатом, составляет около 357 тыс. квадратных метров.

В департаменте также добавили, что "Москва-Сити" является особо значимым проектом. В целом в перечень особо значимых инвестиционных и федеральных проектов включен 71 объект. С 2011 по 2021 годы в эксплуатацию введены 34 объекта (14 федеральных и 20 инвестиционных). На сегодняшний день работы ведутся по 37 объектам, 22 из которых реализуются за счет средств федерального бюджета, а 15 – за счет инвесторов.

Москва Москва-Сити

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