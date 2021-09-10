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Московский Кремль в пятницу будет закрыт для посетителей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский Кремль в пятницу, 10 сентября, будет закрыт для посещения, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с проведением государственных мероприятий 10 сентября, допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет", - говорится в сообщении ФСО, поступившем в "Интерфакс".

Ожидается, что в пятницу в Кремле будут чествовать российских спортсменов - победителей и призеров Олимпиады в Токио.

Москва Кремль

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