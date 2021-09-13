На Москву надвигается гроза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/с, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.