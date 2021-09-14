В Москве на Остоженке поставят памятник Галине Вишневской

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделила 15 млн рублей на установку в Москве на Остоженке памятника оперной певице Галине Вишневской, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Памятник будет создан по проекту Александра Рукавишникова. Монумент высотой 6,7 метра представит Вишневскую в полный рост. Он будет выполнен из гранита, мрамора и бронзы.

Его поставят у Центра оперного пения Галины Вишневской и откроют 27 марта 2022 года.

Грант на установку памятника предоставлен региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича.

Центр оперного пения, включивший учебное заведение и оперный театр, открылся в 2002 году на Остоженке в комплексе, который построили специально для него. Вишневская руководила центром с момента его основания.

Галина Вишневская (1926 - 2012) - советская оперная певица, актриса и режиссер, народная артистка СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Памятник Мстиславу Ростроповичу открыли 29 марта 2012 года в сквере на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков, недалеко от Дома композиторов, где они с Вишневской жили.