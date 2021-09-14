Выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой удвоят

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Столичное правительство приняло решение об увеличении выплаты для ветеранов к 80-й годовщине Битвы под Москвой, сумма пособия составит 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Уточняется, что выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы, награжденные медалью "За оборону Москвы" и строившие оборонительные рубежи, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Получателями выплаты станут четыре тысячи ветеранов, отмечает пресс-служба.