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Ресторан на Останкинской телебашне откроется после перерыва на локдаун

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Кофейня вращающегося ресторанного комплекса "Седьмое Небо" вновь откроет свои двери для посетителей Останкинской телебашни, в честь чего вечером 16 сентября будет включена архитектурно-художественная подсветка, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Утром 17 сентября откроется кофейня, которая расположена на высоте 334 метра.

Останкинская телебашня была закрыта для посетителей в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Москве.

Смотровые площадки Останкинской башни стали вновь доступны для посещения 21 июня. "Очень многие гости озвучивали пожелание о скорейшем открытии ресторанного комплекса, и наконец это произошло. Сидя за столиком кофейни, можно чуть менее чем за час совершить "панорамное путешествие" по столице благодаря вращающимся полам", - рассказали в РТРС.

Ресторанный комплекс "Седьмое Небо" был открыт на Останкинской башне в 1968 году и сразу приобрел огромную известность благодаря уникальным вращающимся полам, став одним из символов города.

"Седьмое небо" тесно связан с историей телевидения: новогодний "Голубой огонек" 1967-68 года, посвященный окончанию строительства башни, проводился в студии, декорированной под этот ресторан, а в фильме "Седьмое небо" 1972 года герои понимают, что любят друг в друга, после двух полных оборотов зала вокруг своей оси.
Кофейня работает ежедневно с 10:30 до 22:30. Посещение Кофейни – часть программы посещения Башни по купленным билетам.

Москва Останкинская башня

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