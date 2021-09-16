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Москва за восемь месяцев перевыполнила годовой план по вводу недвижимости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - С начала текущего года в столице введено в эксплуатацию 8,9 млн кв.м недвижимости, в том числе 4,3 млн "квадратов" жилья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Несмотря ни на какие трудности, в этом году строители вновь бьют рекорды по объемам сданной недвижимости. К настоящему времени план уже перевыполнен и ввод составляет 8,9 млн кв.м недвижимости, в том числе 4,3 млн кв.м жилья - это больше запланированного", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что город комплексно развивает новые кварталы, создавая максимально комфортные и условия для жизни, работы и отдыха москвичей.

"По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва занимает 4-е место по темпам строительства жилья среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк", - отметил Бочкарев.

Он напомнил, что за последние десять лет в городе построено 98,6 млн кв.м недвижимости, в том числе 41 млн кв.м жилья. Это составляет 17% от существовавшего объема недвижимости в городе.

Москва Андрей Бочкарев

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