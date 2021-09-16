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В Москве восстановили права более 3 тыс. обманутых дольщиков с начала года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - С начала текущего года в столице достроены 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3 195 обманутых дольщиков, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Главный инвестор в строительство жилья - не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 трлн рублей рублей. Мы предпринимаем все возможные шаги для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков", - сказал Бочкарев.

По его словам, с начала этого года достроено 22 жилых корпуса, что позволило восстановить в правах 3 195 дольщиков.

"Еще 25 объектов в столице готовятся к передаче дольщикам", - подчеркнул Бочкарев.

Он напомнил, что с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тыс. обманутых дольщиков. Заммэра подчеркнул, что решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году.

Москва Андрей Бочкарев

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