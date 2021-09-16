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В парке Горького завершили восстановительные работы после оползня из-за ливней

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Противооползневые работы закончились в парке имени Горького, сползание грунта произошло летом 2020 года из-за сильных дождей, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда", - сказал Бирюков журналистам.

Он пояснил, что сначала необходимые работы провели на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной.

"В частности, выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Для исключения дальнейшего сползания грунта обновили ливневую систему: сделали дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец", - уточнил заммэра.

Он подчеркнул, что минувшим летом склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом.

Бирюков отметил, что склон на Пушкинской набережной восстановили после оползня с помощью матрацев Рено.

"Эта конструкция представляет собой разновидность габионов (контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями - ИФ) но большего размера. Для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы", - отметил он.

По словам заммэра, матрацы Рено гармонично вписываются в ландшафт, выдерживают большие нагрузки, хорошо противостоят оползням и селям.

"Комплекс работ был проведен и у Андреевского пруда в Нескучном саду. На набережной восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, поставили современные опоры освещения", - добавил Бирюков.

Москва Парк Горького Петр Бирюков

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