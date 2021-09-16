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После реконструкции Петровского пассажа можно будет выходить на его крышу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России согласовала проект реконструкции Петровского пассажа в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реконструкция здания потребовалась ради установки стеклянных холлов и оборудования лифта и для обустройства выхода на крышу.

Для этого на уровне верхнего (третьего) этажа установят дополнительные железобетонные марши, которые станут продолжением существующей лестницы. Машинное отделение лифта с гидравлическим приводом разместят в подвале.

Во время реконструкции пассаж продолжит работать.

Поскольку здание находится в границах "Белого города", для подготовки проекта реконструкции проводились натурные и камеральные обследования, выполнялась проходка шурфов для исследования грунтов, устойчивости фундаментов и оснований, отметили в Главгосэкспертизы.

Генеральным проектировщиком стало ООО Научно-проектное реставрационное предприятие "Симаргл".

Здание Петровского пассажа в стиле неоклассицизма было построено в 1903-1906 годах и сначала называлось "Фирсановским пассажем" по имени собственника - хозяйки Сандуновских бань Веры Фирсановой. Его построили архитекторы Калугин и Фрейденберг, которые ранее спроектировали комплекс Сандуновских бань. После национализации в 1918 году пассаж переименовали в "Петровский" - по названию улицы, на которой он находится.

Здание по адресу Петровка, 10 было взято под государственную охрану в 1995 году.

Москва Петровский пассаж Симаргл Главгосэкспертиза Вера Фирсанова

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