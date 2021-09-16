На Остоженке отреставрировали фасады палат Киреевского

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на Остоженке отреставрировали фасады так называемых палат Киреевского, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Это здание ценно тем, что в нем сохранились следы двух эпох - XVII и XIX столетий. Сейчас завершен важный этап - восстановление фасадов здания. Сначала реставраторы восполнили утраченные элементы кирпичной кладки и сводов цокольного этажа. Затем приступили к работе с декором фасадов", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Речь идет о доме, который был построен в XVII веке и перестраивался вплоть до XIX века и который находится по адресу Остоженка, дом 19, строение. В здании два этажа и помещения в цоколе. Палаты Киреевского называют по имени известного фольклориста, славянофила и публициста Петра Киреевского, который владел зданием с 1836 по 1846 год, когда это уже были не палаты, а особняк.

Палаты постройки 80-х годов XVII века реставраторы уже в наше время обнаружили в основании этого дома. Предполагается, что их возвели для княжеской семьи Лобановых-Ростовских.

В начале ХХ века дом сдавался в аренду как жилой. В советское время в здании находились квартиры. Из-за ветхости дом расселили. В 1980-х годах его решили отреставрировать. В течение долгих лет особняк пустовал, пережил несколько пожаров и стал постепенно разрушаться. В результате он пришел в аварийное состояние.

Летом 2014 года "Архнадзор" сообщил, что палаты, которые готовили к реставрации, были разобраны до подклета. На тот момент здание принадлежало восстановленному Зачатьевскому монастырю, который хотел обустроить там гостиницу.

В Мосгорнаследии объяснили, что в здании по 2015 год проводились противоаварийные работы, целью которых было приостновить разрушение. Комплексная реставрация палат началась в 2018 году, ее должны завершить к концу 2022 года, восстановив кровлю и интерьеры здания.

Объект находится в ведении Русской православной церкви. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.