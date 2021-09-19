Москвичей предупредили о надвигающемся дожде и усилении ветра

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МЧС предупредило жителей и гостей столицы о предстоящей непогоде.

Как говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС Москвы, с 21:00 19 сентября до 11:00 20 сентября местами в городе ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Спасатели предупреждают о необходимости в условиях непогоды значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобили под деревьями.