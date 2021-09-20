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Хроника последних дней СССР

В Москве провели инвентаризацию недвижимости с дронов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госинспекция по недвижимости сообщила, что завершила инвентаризацию всех 146 районов Москвы с помощью беспилотников и автоматизированных алгоритмов. Обследования проводили на предмет выявления нарушений земельного законодательства.

Проверка выявила больше около 73 тысяч проблемных объектов. 8,8 тысячи найденных нарушений связаны с самовольным строительством, 18,3 тысячи - с оформлением документов на недвижимость, 3,9 тысячи - с нецелевым использованием участков.

Больше всего нарушений зафиксировано на территории новой Москвы, в Троицком и Новомосковском административных округах - 36,8 тысячи. В старых границах Москвы по этому показателю лидирует Центральный административный округ, где выявлено 7,6 тысячи нарушений.

Данные, полученные с помощью алгоритмов, Госинспекция перепроверит. Затем будет подготовлен план по устранению нарушений.

В среднем у квадрокоптера уходило 20 минут на обследование одного небольшого объекта. Скорость квадрокоптеров достигает 72 км/ч. Высота работы в городе составляет в среднем 100 метров.

Москва ТиНАО ЦАО Госинспекция недвижимости

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