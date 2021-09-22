В Подмосковье можно будет определять специалистов "Мособлгаза" по QR-кодам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - АО "Мособлгаз" внедрил в Подмосковье систему идентификации слесарей и мастеров по QR-коду для защиты жителей региона от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.

"Каждый специалист предприятия, который будет производить работы на территории домовладений жителей, теперь будет иметь при себе карточку с личным QR-кодом. Отсканировав QR-код c помощью сканера, встроенного в мобильное приложение "Мособлгаза", можно будет увидеть подробную информацию о сотруднике", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что новая система поможет снизить число недопусков в домовладения для проведения техобслуживания газового оборудования.

При помощи QR-кода абоненты смогут определить, действительно ли сотрудник является работником "Мособлгаза", узнать в какой должности он работает, из какой эксплуатационной службы и филиала.

В ведомстве уточняют, что отсканировать QR-код можно с помощью любого приложения с подобным функционалом.