BP переводит московский офис в Neva Towers Business Centre в Москва-Сити

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ВР планирует разместить в новом офисе Neva Towers Business Centre свои московские подразделения, которые до переезда продолжат занимать офисные помещения в "Лотте Плаза" и "Павелецкая Плаза", сообщается на сайте бизнес-центра.

В московском офисе BP "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

"Для нового арендатора делового комплекса компанией СBRE была разработана концепция организации офисного пространства, проведен технический аудит и предложен план реализации нового гибридного формата работы. Компания CBRE также выступает управляющей компанией по внутренней отделке помещений ВР в бизнес-центре Neva Towers", - уточняет собственник бизнес-центра Metrika Investments.

Многофункциональный комплекс премиум А класса общей площадью 357 тыс. кв. м включает офисы, апартаменты, торговую галерею и другую инфраструктуру и располагается на самом большом участке в Москва-Сити (2,4 га). Генеральным подрядчиком выступил Renaissance Сonstruction, девелопер проекта – Renaissance Development, команда архитекторов: Нок (США) FXCollaborative SPEECH Land Design НВА.