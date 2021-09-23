Здание Высшей школы экономики загорелось в центре Москвы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС тушат пожар в здании Высшей школы экономики в центре Москвы, люди покинули учебное заведение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы, по предварительным данным, произошло задымление в подвале пятиэтажного учебного здания по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3.

В МЧС отметили, что люди покинули здание самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположено здание Высшей школы экономики.

Позднее в столичном главке МЧС сообщили журналистам, что ликвидировали возгорание в учебном корпусе ВШЭ. Как пояснили в МЧС, в подвале здания горел строительный мусор на площади 1 кв. метр.

В пресс-службе ведомства отметили, что в подвале учебного корпуса и на первом этаже проходит реконструкция.