Поиск
Хроника последних дней СССР

Здание Высшей школы экономики загорелось в центре Москвы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС тушат пожар в здании Высшей школы экономики в центре Москвы, люди покинули учебное заведение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы, по предварительным данным, произошло задымление в подвале пятиэтажного учебного здания по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3.

В МЧС отметили, что люди покинули здание самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположено здание Высшей школы экономики.

Позднее в столичном главке МЧС сообщили журналистам, что ликвидировали возгорание в учебном корпусе ВШЭ. Как пояснили в МЧС, в подвале здания горел строительный мусор на площади 1 кв. метр.

В пресс-службе ведомства отметили, что в подвале учебного корпуса и на первом этаже проходит реконструкция.

Высшая школа экономики МЧС Москва

Новости

КПРФ заявила, что не признает результаты думских выборов в Москве

КПРФ заявила, что не признает результаты думских выборов в Москве

Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Сентябрь в Москве перевыполнил месячную норму осадков

Венедиктов сообщил, что нет следов взлома или вбросов в московскую систему ДЭГ

Венедиктов сообщил, что нет следов взлома или вбросов в московскую систему ДЭГ

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Опубликованы данные о ходе онлайн-голосования в Москве

Кандидаты в депутаты от КПРФ по Москве оспорят в суде итоги электронного голосования

Пандемия коронавируса

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

Театр Джигарханяна сменил название

Театр Джигарханяна сменил название
Пандемия коронавируса

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю составил 24%

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');