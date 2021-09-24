Кинотеатр "София" в Москве откроют после реконструкции в ближайшее время

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Многофункциональный общественный центр на месте бывшего кинотеатра "София" в районе Северное Измайлово откроется в ближайшее время, до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Реконструкция позволила увеличить площадь здания с 57,6 до 65,6 тысяч квадратных метров. В старом здании заменили несущие строительные конструкции, а также увеличили этажность. В новой "Софии" теперь четыре надземных и два подземных этажа, на одном из которых размещена автостоянка на 276 машиномест", - отметил глава департамента Сергей Лёвкин.

Здание по адресу Сиреневый бульвар, дом 31 будет включать современный кинокомплекс на 10 залов общей вместимостью 1320 мест, при этом 20 мест будет отведено для инвалидов-колясочников. Кроме того, там откроются супермаркет, магазины и киоски, предприятия общественного питания, а также развлекательно-образовательный центр для детей и взрослых. От старого вида кинотеатра останется узнаваемый дизайн вывески.

После открытия многофункционального центра сначала станет доступна торговая часть, которая будет расширяться по мере заселения арендаторами.

Инвестор ООО "Эдисонэнерго", структура ADG, приобрел в частную собственность 39 зданий кинотеатров в Москве для их последующей реконструкции.

Сейчас уже восемь кинотеатров - "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Нева", "Рассвет", "Марс", "Высота" и "Саяны" реконструированы в общественные центры шаговой доступности с сохранением кинозалов.