Ассиметричный арочный мост в районе московского Сити откроют в 2022 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Строительство уникального арочного моста через реку около московского "Сити" выполнено более чем наполовину, сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор "Новой концессионной компании" Денис Янев.

"Мост, соединяющий правый берег Москвы-реки в районе улицы Кульнева и транспортную развязку с Третьим транспортным кольцом на левом берегу, станет одним из ключевых элементов Северного дублера Кутузовского проспекта. Сегодня здесь активно ведутся работы - мост готов более чем наполовину. Запустить его планируется уже в следующем году", - сказал Янев.

Как пояснила гендиректор городской группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, этот мост имеет особую, уникальную для Москвы геометрию. "Основной ход будет иметь две полосы для движения в сторону области и три полосы в сторону "Москва-Сити", в том числе разгонную полосу для съезда на Шелепихинскую набережную", - отметила Меркулова.

По ее словам, для проектирования асимметричного сооружения были использованы самые современные расчетные комплексы. "Кроме того, особенности геометрии моста усложнили процесс надвижки пролетного строения", - добавила Меркулова.

Северный дублер Кутузовского проспекта протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра "Москва-Сити". Длина основного хода дороги составит около 10 км.

Сейчас в рамках проекта Северного дублера Кутузовского проспекта ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку. В свою очередь город реконструирует два путепровода и готовит развязку в "Сити". Готовность новой вылетной магистрали, которая пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца, составляет 18%.