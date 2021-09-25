В Москве два человека пострадали при нападении мужчины с топором

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции на северо-востоке Москвы задержали мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как отметили в полиции, пострадавшие госпитализированы. С задержанным проводятся процессуальные действия.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в ближайшее время будет проведена экспертиза, которая установит степень его вменяемости.