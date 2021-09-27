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Хроника последних дней СССР

Москва оформила на себя почти 1,3 тыс бесхозных объектов недвижимости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Москва оформила в свою собственность почти 1300 бесхозных объектов, которые теперь можно будет вовлечь в хозяйственный оборот, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента городского имущества.

"С начала 2021 года оформлены права на 1278 бесхозяйных объектов недвижимости, из них 341 - это здания общей площадью более 140 тыс. кв. метров и 937 - сооружения инженерной инфраструктуры. В результате объекты недвижимости, которые недавно были заброшены и разрушались, будут вовлечены в хозяйственный оборот. Город сможет продавать их, сдавать в аренду, использовать для разных нужд, а объекты инженерной инфраструктуры станут обслуживаться надлежащим образом", - сказал глава департамента Максим Гаман.

Бесхозяйные здания, принятые в городскую собственность, находятся в девяти городских округах, кроме Новой Москвы и Зеленограда. Больше всего выявленных зданий находится на северо-востоке столицы - 83, их общая площадь составляет 30,65 тыс. кв. метров.

Гаман уточнил, что выявлением и проверкой бесхозяйных объектов занимается Госинспекция по недвижимости. Также в этой работе активное участие принимают москвичи, которые подают заявки в городские учреждения лично и на портале "Наш город". После этого департамент городского имущества издает распоряжения о принятии бесхозяйных объектов на учет, а затем обращается в суд с заявлением о признании права собственности на объекты недвижимости.

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