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Более 4,2 тыс. нарушений чистоты и порядка устранили благодаря видеокамерам в Подмосковье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 4,8 тыс. нарушений чистоты и благоустройства в Подмосковье выявлено с помощью системы "Безопасный регион" с начала ее работы, большая часть устранена, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

"С начала работы в системе Госадмтехнадзором Московской области приняты меры по 4820 нарушениям, выявленным с помощью системы "Безопасный регион". На данный момент 4233 из них уже устранено", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшую неделю выявлено 107 нарушений, устранено - 89.

Инспекторы надзорного ведомства, помимо патрулирования территорий мобильными экипажами, осуществляют контроль при помощи системы "Безопасный регион". В Подмосковье установлено более 74 тысяч видеокамер.

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