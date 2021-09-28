Московские фонтаны отключат 1 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Работа фонтанов в Москве завершится 1 октября, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября", - сказал Бирюков.

По его словам, после отключения специалисты промоют водные установки специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации. Заммэра подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами перед приходом зимы защищают специальными конструкциями.

"На фонтаны "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков также отметил, что плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Заммэра напомнил, что зимой городские фонтаны готовят к новому сезону.

"Проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - добавил он.

В Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.