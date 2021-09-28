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Согласован измененный проект на месте Дома связи на Новом Арбате

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Согласован проект реконструкции Дома связи на Новом Арбате, д.2, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"В прошлом году Архсовет Москвы одобрил реконструкцию Дома Связи под гостиницу. Тогда было решено "одеть" здание в медный "экзоскелет". После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок. Цвет металлических конструкций в итоге заменили с медного на белый металлик", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Остекленные фасады покроют каркасом из алюминиевых конструкций, которые создадут диагональный геометрический рисунок, напоминающий экзоскелет.

В августе 2020 года на онлайн-заседании Архсовета был согласован проект, выполненный архитектурным бюро ТПО "Резерв". Здание гостиницы будет включать порядка 250 номеров, которые расположатся с 3-го по 9-й этаж. Общая площадь комплекса составит около 13 тысяч кв. м. На первом этаже организуют пространства под общественную и коммерческую функции, на втором - конференц-залы с трансформируемыми перегородками на 290 мест. На верху здания откроют ресторан с панорамными видами на Кремль и Новый Арбат. Кроме этого, для постояльцев будет доступна автоматизированная подземная парковка.

Входные группы в здание расположатся со стороны Нового Арбата, Никитского бульвара и Мерзляковского переулка. Арочное пространство для доступа к последнему сохранится.

Заказчиком выступает гостиница "Космос". Проектировщики - ТПО "Резерв" и ООО "ЭталонПроект".

Москва

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