Несколько тонн незаконно добытого осетра и икры изъято в Москве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские пограничники изъяли в Москве несколько тонн русского осетра и икры, добытых браконьерами, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

В ведомстве отметили, что в тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в Москве "изъято более 2,5 т русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов".

Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 млн рублей

В отношении причастных к противоправной деятельности лиц проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов).