Игорь Брынцалов снова избран председателем Мособлдумы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты регионального парламента на заседании в четверг вновь избрали председателем Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Хочется сказать слова благодарности за такую единогласную поддержку в мой адрес, это большой кредит доверия на пять лет совместной работы. Я действительно буду делать все от себя зависящее, чтобы Мособлдума была на самом высоком уровне", - сказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов был избран председателем регионального парламента VII созыва. Он также был председателем Московской областной думы V и VI созывов.

На заседании в четверг были избраны заместители председателя Мособлдумы. Ими стали Константин Черемисов, Олег Рожнов, Александр Наумов, Игорь Чистюхин и Кирилл Жигарев. На должность первого заместителя председателя Мособлдумы избрана Лариса Лазутина.

Как сообщалось, выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября по смешанной системе: 22 из 25 мандатов по одномандатным округам получили представители партии "Единая Россия". С учетом результата по партийным спискам "Единая Россия" получает 36 мандатов, КПРФ - семь мандатов, "Справедливая Россия-За правду" - три, ЛДПР - два, "Новые люди" - один, еще одно место достается самовыдвиженцу Владимиру Барсукову, ранее возглавлявшему городской округ Луховицы.