Отец старшеклассницы задержан за стрельбу из "травмата" в московской школе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали отца школьницы, который стрелял из травматического оружия на территории школы на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"Предварительно установлено, что у ученицы 10 класса школы, расположенной по адресу: ул. Палехская, дом 10 произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора выстрелил один раз вверх из травматического оружия, сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в настоящее время мужчина задержан.

В результате выстрела пострадавших нет.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, материалы по инциденту будут переданы для расследования в Следственный комитет (СК).