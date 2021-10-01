На горящем складе в Новой Москве обрушилась кровля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Кровля обрушилась на горящем складе в новой Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происходит горение по всей площади склада, сказали в ведомстве.

К тушению привлечено более 100 человек и 40 единиц техники. "В 11.35 пожар был локализован", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что складское помещение горит на площади 3000 "квадратов" в Новой Москве, пожар тушит авиация. Существует угроза распространения огня на соседнее здание.