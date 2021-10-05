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В Москве начались внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Внеплановые проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования организованы в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.

"Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования для повышения безопасности при использовании газа в быту", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Для москвичей проводят инструктаж, выдают им памятки по безопасному использованию газа в быту.

"Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", - подчеркивается в сообщении.

Власти уточнили, что дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО "Мосгаз" и с помощью чат-бота в телеграме. Кроме этого, информация о внеплановой проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

"Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах", - заявили в пресс-службе.

Москва

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