Пожар на нефтебазе в Подмосковье потушен

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на нефтебазе в Рузском районе Московской области, сообщили в ночь на воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ликвидация открытого горения - 00:13", - сказали в управлении.

По данным пресс-службы, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В МЧС пояснили, что возгорание произошло на нефтебазе, расположенной в деревне Дорохово на улице Невкипелого, д. 85. Пожарным удалось не допустить распространения огня на площади 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Подмосковье. По данным информированного источника агентства, горел резервуар объемом 2 тыс. кубометров.