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В четверг в Москве обещают сильный дождь

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве со среды будет портиться погода, на смену сухим и солнечным дням придут дожди, сообщили в Росгидромете.

По прогнозу синоптиков, в четверг в городе с вероятность 87% может выпасть до 20 мм осадков - треть месячной нормы, которая в октябре насчитывает 59 мм.

В Гидрометцентре России рассказали, что антициклон в столичном регионе уступит место дождливым циклонам и атмосферным фронтам.

"В начале недели все еще солнечно, сухо и очень тепло. Атмосферное давление продолжит падать, будут усиливаться ветер, появятся облака. В среду уже не обойдется без дождей, в четверг они местами будут сильными", - говорится на сайте учреждения.

В понедельник и вторник Гидрометцентр ожидает в Москве днем плюс 12-15 градусов, в среду и четверг - плюс 8-11, в пятницу - 5-10 градусов.

Атмосферное давление вернется в норму к середине недели: в среду - 746 мм ртутного столба, в четверг - 748 мм.

Гидрометцентр Москва Росгидромет

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