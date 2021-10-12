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Расписание поездов изменят из-за работ на станции "Окружная" в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Работы по переключению первого главного пути к новой платформе на железнодорожной станции "Окружная" проведут в предстоящие выходные, это внесет коррективы в расписание поездов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов на участке "Москва-Бутырская" - "Бескудниково" будет организовано по II главному пути в реверсивном движении", - сказали в МЖД.

В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных электричек, поездов МЦД и аэроэкспрессов. Изменится время отправления и прибытия, количество остановок некоторых поездов. Часть электричек выведут из расписания.

Планируется отменить некоторые рейсы аэроэкспрессов между "Шереметьево" и Белорусским вокзалом вечером в субботу и в течение дня в воскресенье.

Технологическое "окно" для выполнения работ назначено с 22:10 16 октября до 22:10 17 октября.

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