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В московском метро появился поезд с дисплеями вместо окон

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На Таганско-Краснопресненской линии московского метро запустили поезд с двумя интерактивными дисплеями вместо окон в вагонах, сообщил городской департамент транспорта. На экранах обещают показывать "полезную и интересную информацию".

Заммэра столицы Максим Ликсутов через пресс-службу департамента сообщил, что чиновники следят "за технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров" в Москве и напомнил о поставленной мэром Собяниным задаче - "все самое передовое должно появляться в Москве в первую очередь". По его словам, поезд с дисплеями пока запущены в тестовом режиме, расходы на эксперимент взяли на себя партнеры проекта.

Москва Максим Ликсутов Дептранс Московский метрополитен

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