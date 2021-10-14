Линии МЦД-1 и МЦД-2 продлевать не будут

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют продлевать существующие линии Московских центральных диаметров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлены дальше они (МЦД-1 и МЦД-2 - ИФ) не будут, потому что они сделаны таким образом, чтобы собирать самый интенсивный поток пассажиров, а дальше идут обычные пригородные электрички, которые подвозят людей до МЦК либо идут параллельно им в центр города", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ в четверг.

Он отметил, что "вообще, было бы правильнее, делать пересадку всех пригородных электричек до первой станции МЦД, а дальше по этим диаметрам, с большей частотой курсировали современные мцдшные поезда, но это перспектива".

По словам мэра, МЦД стали самыми востребованными линиями, каждый день МЦД-1 и МЦД-2 пользуются около полумиллиона человек.

Кроме того Собянин напомнил, что в конце 2022 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии московского метро. Также идет работа по строительству Бирюлевской и Троицкой линий метро, а Солнцевская линия метро будет продлена до аэропорта Внуково.