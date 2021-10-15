Схему движения изменят в "Москве-Сити" через неделю

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новые маршруты общественного транспорта, выделенные полосы для его движения, а также зоны для посадки в такси и кратковременной остановки личных автомобилей появятся в "Москве-Сити", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"22 октября в "Москва-Сити" изменится схема движения. Там появятся: пешеходные зоны, стоянки для такси у каждой башни, парковки, навигация, зоны кратковременной остановки для автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 23 октября в районе запустят два магистральных маршрута, которые свяжут "Москва-Сити" со станциями метро соседних веток. Там будут работать электробусы.

На улице Тестовская и Первом Красногвардейском проезде организуют выделенные полосы для общественного транспорта, по ним поедут как существующие, так и новые маршруты.

У каждой башни "Москвы-Сити" организуют зоны посадки такси - всего их будет 15. Там смогут запарковаться 79 автомобилей.

Пешеходную зону организуют с двух сторон торгового центра "Афимолл Сити". Также в районе создадут 12 зон для кратковременной остановки машин на 72 места. В таких местах можно будет остановиться не более чем на пять минут.