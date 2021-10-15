Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Схему движения изменят в "Москве-Сити" через неделю

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новые маршруты общественного транспорта, выделенные полосы для его движения, а также зоны для посадки в такси и кратковременной остановки личных автомобилей появятся в "Москве-Сити", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"22 октября в "Москва-Сити" изменится схема движения. Там появятся: пешеходные зоны, стоянки для такси у каждой башни, парковки, навигация, зоны кратковременной остановки для автомобилей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 23 октября в районе запустят два магистральных маршрута, которые свяжут "Москва-Сити" со станциями метро соседних веток. Там будут работать электробусы.

На улице Тестовская и Первом Красногвардейском проезде организуют выделенные полосы для общественного транспорта, по ним поедут как существующие, так и новые маршруты.

У каждой башни "Москвы-Сити" организуют зоны посадки такси - всего их будет 15. Там смогут запарковаться 79 автомобилей.

Пешеходную зону организуют с двух сторон торгового центра "Афимолл Сити". Также в районе создадут 12 зон для кратковременной остановки машин на 72 места. В таких местах можно будет остановиться не более чем на пять минут.

Москва-Сити Москва

Новости

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID откроют в Москве 18 октября

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

При пожаре на газораспределительной подстанции в Москве пострадал один человек

Газораспределительная подстанция загорелась на юго-западе Москвы

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });