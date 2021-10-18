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Москву назвали неудобной для собак 62% собачников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Москве 62% владельцев собак считают город неудобным для содержания этих животных, показало исследование Urban Pet. Участники проекта опросили больше 500 собачников с помощью анкетирования и глубинных интервью.

Комментируя результаты опроса, руководитель проекта Артем Гебелев отметил, что инфраструктура для выгула и дрессировки собак в Москве сильно отстает от запросов горожан, как и отношение к собакам и их присутствию в общественных местах.

"Застройщики научились создавать комфортную среду для родителей с маленькими детьми, для спортсменов, для пожилых людей, но инфраструктура для собак практически отсутствует в городе, хотя собаки есть у не менее 15% москвичей", - заявил он.

Более 75% респондентов сказали, что при выборе места проживания ориентируются в том числе на наличие прогулочных маршрутов и качество инфраструктуры для собак. 62,1% опрошенных отметили, что в городе не хватает как площадок для игр и социализации животных, 44,3% отметили нехватку площадок для дрессировки. Опрошенные также отметили, что не хватает скамеек, навесов, беседок для людей. 44% респондентов считают, что в городе мало специальных урн для экскрементов.

75% владельцев собак недовольны уже имеющейся pet-инфраструктурой в городе: для них важно не наличие самой площадки, а ее качественное наполнение. 57% опрошенных пожаловались, что им мешает невозможность зайти с собакой в магазин, кафе, в банк или на почту.

Москва Urban Pet Артем Гебелев

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