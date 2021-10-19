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В башне "Меркурий" в "Москва-Сити" произошло задымление

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники вернулись на свои рабочие места в башне "Меркурий" ММДЦ "Москва-Сити" после ликвидации задымления в одном из офисов, рассказал "Интерфаксу" генеральный управляющий Mercury Tower Аслан Кцоев.

"Было задымление в офисе одной из компаний на 23-м этаже. Расплавился электроудлинитель. Локализовали. Все хорошо. Люди вернулись в здание", - заверил Кцоев.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации сотрудников из башни "Меркурий" по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

Москва Москва-Сити

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