Кабина машиниста задымилась на Филевской линии московского метро

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Задымление возникло в кабине машиниста одного из поездов Филевской линии столичного метро в вечерний час пик. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией во вторник.

"По предварительной информации, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки, открытого горения не было", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел на станции "Кунцевская".

"Людей оперативно высадили из состава на платформу, поезд своим ходом отправился в депо", - подчеркнул источник.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на станции "Кунцевская" машинист обнаружил запыление в кондиционере хвостовой кабины, и по инструкции сразу же использовал огнетушитель. В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел на станции Кунцевская Арбатско-Покровской линии

"Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, безопасности пассажиров и поездов ничего не угрожает", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Телеграм-канале.