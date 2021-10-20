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Москвичам увеличили срок обеспечения бесплатными лекарствами после инсульта

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Москве увеличили до двух лет срок программы бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, которые перенесли инфаркт или инсульт. Как сообщил пресс-служба мэра, такое постановление подписал Сергей Собянин.

До сих пор программа действовала год после постановки диагноза.

Право на бесплатные лекарства имеют люди с мерцательной аритмией, высоким холестерином в крови, а также перенесшие инсульт или инфаркт миокарда. Лекарства назначаются по медицинским показаниям. В 2021 году их по программе получили больше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности.

Москва Сергей Собянин

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