Москвич, умышленно сбивший контролера парковок, осужден на три года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Москвич, умышленно сбивший на машине сотрудника контроля городских парковок в момент, когда он фиксировал нарушение, приговорен к трем годам колонии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

Бабушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя столицы Юрия Андрюшкова. Он осужден по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сказали в ведомстве.

4 декабря 2020 года Андрюшков, находившийся за рулем автомобиля "Порше", припарковал машину на улице Менжинского. Старший контролер-ревизор отдела контроля городских парковок счел, что водитель нарушил правила парковки, то есть усмотрел в его действиях признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) и приступил к фотофиксации нарушения.

"Андрюшков, осознавая, что перед ним находится представитель власти, умышленно начал движение на автомобиле задним ходом, совершив наезд на ревизора. Своими действиями осужденный причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", - отметили в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Андрюшкова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под сражу в зале суда.